В Испании объявят режим ЧС из-за коронавируса

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство Испании объявит о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Премьер страны Педро Санчес отметил, что такой режим будет введен с субботы, 14 марта, на две недели. Он указал, что Испания "задействует все свои ресурсы", в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.

"Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан", - предупредил Санчес. Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.

Ранее в пятницу испанские СМИ сообщали, что коронавирусом в стране заразились 4 209 человек. 120 человек скончались.