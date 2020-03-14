Антарктида осталась единственным континентом без коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Почти 150 тыс. человек в мире заразились коронавирусом COVID-19, единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения является Антарктида, сообщает американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, собирающего в реальном времени данные о случаях заражения, по состоянию на субботу в мире выявили 149 тыс. 293 заболевших в более чем 120 странах.

На интерактивной карте, составленной университетом, видно, что в Антарктиде по-прежнему никто не болеет COVID-19. На этом континенте проживают несколько тысяч человек. Это - сотрудники полярных станций.