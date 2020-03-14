Правительство призвало россиян минимизировать поездки за границу

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о рекомендации правительства для всех россиян минимизировать любые поездки за границу из-за COVID-19.

Об этом он заявил в субботу на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мишустин напомнил, что кабинет министров уже обратился "ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях". "И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - подчеркнул премьер.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 47 человек.

Мишустин также заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в российских регионах. Он попросил отнестись спокойно к этой мере, отметив, что это профилактика, упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась.

Кроме того, премьер сказал о необходимости, по примеру Москвы, ввести по всей стране 14-дневный карантин для людей из групп риска по COVID-19. Как он отметил, "у нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили".

И в этой связи, подчеркнул он, необходимо сосредоточить усилия на контроле за россиянами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией. По его словам, здесь нужна быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в столице.

Как отметил Мишустин, россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с коронавирусом и мерах профилактики.