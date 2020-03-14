Количество заразившихся коронавирусом в США приблизилось к 2,5 тыс.

В США остался один штат, где еще не зарегистрировано случаев COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США приближается к 2,5 тыс., 50 человек скончались, передает телеканал CNN.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон, насчитывается на настоящий момент 2430 инфицированных.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).

Западная Вирджиния - единственный штат, где на данный момент не зафиксирован ни один случай заболевания.

По мнению главы американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, пик заболеваемости коронавирусом в США еще не пройден, и количество случаев заражения и смертей продолжит увеличиваться.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В среду Трамп своим указом ограничил въезд в страну из европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, а также тем, кто побывал в этих странах в течение 14 дней, предшествующих запланированному въезду на территорию США.