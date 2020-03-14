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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Количество заразившихся коронавирусом в США приблизилось к 2,5 тыс.

В США остался один штат, где еще не зарегистрировано случаев COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США приближается к 2,5 тыс., 50 человек скончались, передает телеканал CNN.

Эпидемия коронавируса

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон, насчитывается на настоящий момент 2430 инфицированных.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).

Западная Вирджиния - единственный штат, где на данный момент не зафиксирован ни один случай заболевания.

По мнению главы американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, пик заболеваемости коронавирусом в США еще не пройден, и количество случаев заражения и смертей продолжит увеличиваться.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В среду Трамп своим указом ограничил въезд в страну из европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, а также тем, кто побывал в этих странах в течение 14 дней, предшествующих запланированному въезду на территорию США.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
США Западная Вирджиния

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