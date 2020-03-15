Число жертв коронавируса в Южной Корее достигло 75 человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее достигло на утро воскресенья 8 162 человек, увеличившись за минувшие сутки на 76 новых выявленных случаев, сообщили медицинские власти страны.

Местные СМИ отмечают, что рост числа заболеваний за последние стуки является самым низким с 21 февраля, что свидетельствует об эффективности мер, принимаемых правительством для предотвращения распространения инфекции.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 75 человек, за сутки скончались трое.

Сутками ранее в Южной Корее сообщали о 107 новых случаях COVID-19 и пятерых скончавшихся.