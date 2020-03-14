В Южной Корее за сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло на утро пятницы 8,086 тыс. человек, увеличившись за минувшие сутки на 107 новых выявленных случаев, сообщили медицинские власти страны.

Из числа новых инфицированных 62 приходятся на город Тэгу и шесть - на провинцию Северный Кенсан. Общее число больных в Тэгу достигло с начала распространения инфекции 5,990 тыс., в Северном Кенсане - 1,153 тыс.

В Сеуле зафиксировано 13 новых заболевших, их общее число в столице достигло 238.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 72 человек, за сутки скончались пятеро.