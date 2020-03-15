Австралия ввела двухнедельный карантин для прибывающих в страну

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Австралии вводят режим домашнего карантина на 14 суток для всех прибывающих в страну иностранцев и австралийских граждан, сообщает в воскресенье BBC News.

Таким образом власти страны борются с распространением коронавируса. Также правительство Австралии запретило иностранным круизным лайнерам швартоваться в портах страны в течение 30 дней.

Ранее в субботу аналогичные меры предосторожности приняли власти Новой Зеландии, отмечает телеканал.

В Австралии заражение выявлено у 250 человек, три человека скончались.

К утру воскресенья в мире заражение коронавирусом зафиксировано у 152 901 человека. Число жертв заболевания достигло 5 801, выздоровели более 75,5 тысяч пациентов.