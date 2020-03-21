Популярный пляж в Сиднее закрыли из-за нарушителей мер против коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Власти приняли решение закрыть пляж Бондай-Бич в Сиднее из-за толп отдыхающих, которые нарушают меры безопасности, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает в субботу австралийский телеканал ABC.

О закрытии пляжа распорядился глава полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиотт после того, как в интернете появились фотографии с сотнями людей, загорающими на пляже.

В Австралии в рамках мер по борьбе с коронавирусом запрещено собираться группами более 500 человек.

Эллиотт предупредил, что полиция может закрыть и другие пляжи, если граждане не будут следовать правилам.

СМИ называют Бондай-Бич самым известным пляжем Австралии. Его протяженность составляет больше километра, ежегодно сюда приезжают отдохнуть больше 2,5 млн человек.

В Австралии зарегистрировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

18 марта власти страны объявили режим ЧС из-за COVID-19.