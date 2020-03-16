Посол США в РФ заявил о повышенном уровне неопределенности из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для всего мира, сейчас сложно предугадать, какой будет ситуация в будущем, заявил посол США в РФ Джон Салливан в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"Эта ситуация (пандемия коронавируса - ИФ) действительно в значительной степени повысила уровень неопределенности. Мир очень изменился с тех пор, как я в конце декабря оставил пост заместителя госсекретаря США и стал послом в России. Все изменилось буквально за несколько месяцев. И поэтому я даже не буду делать вид, что могу предсказать, как все будет развиваться в будущем", - сказал Салливан.

Он отметил, что "на деятельность посольства (США в России - ИФ) пандемия уже серьезно повлияла".

"Мы принимаем существенные меры для обеспечения защиты здоровья и безопасности наших сотрудников - как граждан США, так и россиян. Это касается как посольства в Москве, так и консульств в других городах", - уточнил посол США.

По его словам, "речь идет об изменении некоторых планов, процедур и о профилактических мерах, ряд которых рекомендован Вашингтоном, а ряд принимается ситуативно".

"Конечно, это касается и поездок наших сотрудников, в том числе в США и Европу, а также тех, кто возвращается из США, скажем, через страну, которая находится в зоне риска. Иными словами, мы столкнулись с большим количеством логистических вызовов", - пояснил Салливан.

"Но, конечно, главное - это здоровье людей. Американцев, россиян. Это одна из моих приоритетных задач. И это одна из ключевых задач моих коллег в Госдепартаменте и всех других ведомствах США. Мы все столкнулись с серьезным вызовом", - добавил он в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, лидеры стран G7 договорились 16 марта провести саммит по видеосвязи, чтобы обсудить распространение коронавируса.

Членами G7 являются Франция, Германия и США, входящие в десятку стран с наибольшим числом заболевших - в каждой из них более 1 тыс. зараженных. Италия, занимающая второе место по числу заразившихся, тоже входит в G7. По несколько сотен случаев коронавируса зарегистрировано и в остальных странах-членах G7 - в Великобритании, Японии и Канаде.