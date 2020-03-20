Саммит лидеров стран G7 проведут по видеосвязи

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Давиде в июне, но планирует провести ее по видеосвязи из-за вспышки коронавируса, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Саммит лидеров G7, который США должны были провести в июне в Кэмп-Давиде, теперь будет проходить в режиме видеоконференции", - приводит слова Дира телеканал CNN.

По его словам, Белый дом также проинформировал других членов G7 о том, что "в целях продолжения тесной координации, президент проведет заседание лидеров "семерки" по видеосвязи в апреле и мае, как он уже это сделал на текущей неделе".

В G7 входят США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания.