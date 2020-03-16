Армения введет режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство Армении в понедельник вводит режим чрезвычайного положения на всей территории страны с целью противодействия распространению коронавируса, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Об этом решении будет объявлено на внеочередном заседании кабмина, которое состоится 16 марта в 15:00 по местному времени (14:00 по Москве), заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

О первом случае заражения коронавирусом в Армении стало известно 1 марта. Инфицированным оказался гражданин страны, который вернулся из Ирана.

Как написал в своем фейсбуке министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, по состоянию на утро понедельника, 16 марта, число зараженных коронавирусом в стране достигло 30 человек.