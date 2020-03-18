Число заразившихся COVID-19 в Армении превысило сотню человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении превысило сотню, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Число зараженных коронавирусом лиц в Армении достигло 102. Большинство случаев связаны с Эчмиадзином (город, где на помолвке мать жениха была заражена коронавирусом - ИФ) и производственным предприятием (швейная фабрика в Ереване - ИФ)", - сказал Пашинян в интервью армянскому телеканалу "Шант" в среду вечером.

Утром премьер сообщал о росте числа инфицированных до 84 человек.

В понедельник, 16 марта, армянское правительство ввело режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

О первом случае инфицирования COVID-19 стало известно 1 марта.