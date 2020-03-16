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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Российские консульства во многих странах приостановили прием граждан

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ряд российских диппредставительств за рубежом приостановили личный прием граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, со вторника, 17 марта, консульский отдел посольства России в Индонезии приостанавливает прием посетителей, сообщается на официальной странице в фейсбуке российского МИД. Подобные сообщения были размещены в социальных сетях и других российских дипмиссий.

Эпидемия коронавируса

Отмечается, что с 17 марта консульский отдел посольств "ведет прием только по экстренным, исключительным случаям, в т.ч. по выдаче свидетельств на возвращение в Россию", а "оказание любых других консульских услуг (вопросы гражданства, нотариата, ЗАГС, истребования документов, пенсионного обеспечения) приостановлено до особого уведомления".

В частности, прием граждан приостановили в консульских отделах посольств РФ в Казахстане, на Филиппинах, Швейцарии, Албании, Эстонии, Литве, Северной Македонии, Латвии и Испании.

В посольстве РФ в Сингапуре в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 17 марта "сокращается количество слотов для записи на прием в консульском отделе", сообщается на официальной странице дипмиссии в фейсбуке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство сократило количество краткосрочных командировок до необходимого минимума в связи с коронавирусом.

Она отметила, что в российских загранучреждениях решения о профилактических мерах принимаются с учетом ситуации в стране пребывания, в координации с центральным аппаратом, министерством иностранных дел России".

МИД РФ

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