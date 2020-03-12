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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Захарова рассказала о мерах МИД по защите дипломатов от инфекции

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский МИД сократил "до необходимого минимума" количество краткосрочных командировок сотрудников, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Эпидемия коронавируса

Департамент информации и печати, который она возглавляет, перевел несколько медийных мероприятий в онлайн-формат, добавила она.

В российских заграничных учреждениях решения о мерах профилактики принимаются в координации с МИД, но и с учетом ситуации в конкретных странах.

По словам Захаровой, 11 марта Москва получила предложения Генассамблеи ООН по изменениям в работе организации в марте и апреле. В частности, министерству предложили сократить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседаниях Генассамблеи, а также не приглашать участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк.

Ранее 12 марта премьер-министр Михаил Мишустин призвал федеральные органы власти отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать своим сотрудникам не выезжать за рубеж без крайней необходимости.

МИД Мария Захарова Нью-Йорк Генассамблея Михаил Мишустин

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