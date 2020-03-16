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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Канада закроет границы для иностранцев

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Канада закрывает границы для тех, кто не является жителями страны, чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа (COVID-19), заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы все еще можем замедлить распространение вируса", - заявил Трюдо в обращении к народу. "Время предпринять меры предосторожности для того, чтобы обезопасить людей", - добавил премьер.

Трюдо подчеркнул, что в рамках этой меры Канада сделает некоторые исключения для граждан других стран, в частности, для американцев.

Премьер также призвал жителей оставаться дома из-за пандемии нового коронавируса.

По состоянию на 16 марта, в Канаде выявили 375 заражений, зафиксирован один летальный исход.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась супруга Трюдо - Софи Грегуар-Трюдо.

Хроника 09 января – 16 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Канада

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