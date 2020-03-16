G20 проведет виртуальный саммит по вопросу коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия проведет виртуальный саммит "Группы двадцати" по коронавирусу, с соответствующим запросом ранее обратилось правительство Испании, сообщает в понедельник испанская пресса со ссылкой на заявление кабинета министров.

"Премьер-министр (Испании) предложил созвать срочный виртуальный саммит для оценки ситуации и выработки плана действий (в связи с пандемией COVID-19). Наследный принц (Саудовской Аравии) выразил согласие и сообщил, что созовет саммит G20 в ближайшие дни", - говорится в заявлении правительства, которое приводит испанская пресса.

Ранее в понедельник председатель испанского правительства Педро Санчес провел телефонные переговоры с наследным саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом, отмечается в сообщениях.