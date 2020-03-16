В Киеве подтверждены два случая инфицирования коронавирусом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Украины сообщило о двух подтвержденных случаях коронавируса в Киеве.

Обоих пациентов изолировали и лечат симптомы болезни. Один из них вернулся из Франции во время инкубационного периода.

По информации министерства, сейчас на Украине зафиксированы семь случаев инфицирования COVID-19. Один из них привел к смерти.

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границ для граждан других стран с 18 марта.