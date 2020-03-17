Пять человек умерли от коронавируса в Бельгии за сутки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пять пациентов, зараженных коронавирусом, умерли в минувший понедельник в Бельгии из-за вируса COVID-19, сообщил фламандскому телеканалу VTM вирусолог Марк Ван Ранст.

Таким образом, общее число жертв эпидемии коронавируса в стране достигло 10.

В понедельник в Бельгии была объявлена официальная статистика по коронавирусу. Всего зарегистрировано 1058 заражений COVID-19. Бельгийский король Филипп приветствовал меры исполнительной власти страны, предусматривающие закрытие кафе и ресторанов, а также приостановку работы школ.