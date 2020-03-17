В Южной Корее за сутки зарегистрировано 84 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло на утро вторника 8,320 тыс. человек, увеличившись за минувшие сутки на 84 новых выявленных случая, сообщили медицинские власти страны.

Общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 81 человека.

За предыдущие сутки (с воскресенья на понедельник) в стране было зарегистрировано 74 новых случая заболевания и 75 случаев летального исхода.

Из всех 84 новых подтвержденных случаев заражения 32 пришлись на город Тэгу с населением 2,5 млн человек, и пять - на провинцию Северный Кенсан.