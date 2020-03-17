ВОЗ сочла достаточными принятые Белоруссией меры против коронавируса

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия принимает меры по борьбе с коронавирусом в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в заявлении странового офиса организации.

"На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Белоруссией, основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ", - сказано в заявлении странового офиса.

ВОЗ также считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой.

"Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран", - подчеркнули в страновом офисе ВОЗ.

Согласно заявлению, введение значительных ограничений на международные перевозки может быть оправдано в начале вспышки, поскольку может дать странам необходимое время для оперативного принятия эффективных мер по обеспечению готовности. Такие ограничения должны вводиться только на основании тщательной оценки риска, быть соразмерными риску для здоровья населения, действовать непродолжительное время и регулярно пересматриваться по мере развития ситуации.

В страновом офисе констатировали, что эпидемиологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться, поэтому ВОЗ призывает все страны подготовить кадровые ресурсы и службы здравоохранения к возможному дальнейшему росту и распространению COVID-19.

Накануне Россия закрыла границу с Белоруссией. Власти объяснили решение тем, что белорусская сторона не выполняет рекомендации ВОЗ и не закрывает свои границы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны раскритиковал это решение и заявил, что республика не собирается закрывать свои границы.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 36 случаев заражения новым коронавирусом.

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