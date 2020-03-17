Супермаркеты в Сингапуре ограничили продажу товаров на фоне паники

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Сингапуре крупная сеть супермаркетов FairPrice ввела ограничения на продажу некоторых товаров в связи с паникой из-за распространения нового типа коронавируса, сообщают азиатские СМИ.

По их данным, клиентам магазинов разрешено покупать овощи на общую сумму, не превышающую $30 на одного человека, а также, например, не более 30 яиц. Также один человек за одно посещение супермаркета может приобрести не более двух упаковок макарон и двух упаковок риса.

Ограничения введены и на такие товары, как туалетная бумага, салфетки и кухонные полотенца.

Соответствующие распоряжения супермаркеты разместили у входов в магазины. Решение FairPrice объяснила стремлением "обеспечить всех покупателей доступом к популярным товарам". "Мы призываем покупателей покупать только то, что необходимо, а не делать запасы", - говорится в сообщении компании.

Паника возникла после того, как Малайзия закрыла границы и запретила гражданам поездки за рубеж. Малайзия экспортирует в Сингапур многие продукты питания, в том числе яйца и овощи.

В министерстве торговли Сингапура заверили, что в стране созданы запасы продуктов, содержащих углеводы, таких как рис и лапша, на более чем три месяца, а богатых протеинами продуктов, а также овощей - на два месяца.

По последним данным, в Сингапуре выявлено 243 случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. В соседней Малайзии - почти 600 случаев