Метро в Киеве закроется на 2,5 недели

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Киевский метрополитен с 23:00 вторника по местному времени временно прекращает перевозку пассажиров, в то же время наземный пассажирский транспорт, дублирующий линии метро, продолжит работать в штатном режиме, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно - до 3 апреля", - сообщил Кличко в видеообращении в фейсбуке.