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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

С 18 марта в общественный транспорт Киева будут пускать только в масках

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк сообщил, что с 18 марта в городской общественный транспорт Киева будут пускать только в защитных масках.

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"Пассажир, у которого нет маски, не будет допускаться к перевозке пассажирским транспортом", - сказал он на брифинге во вторник.

Ранее сообщалось, что киевское метро с 23:00 вторника по местному времени и предварительно до 3 апреля временно прекращает перевозку пассажиров, в то же время наземный пассажирский транспорт, дублирующий линии метро, продолжит работать в штатном режиме

Украина Киев

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