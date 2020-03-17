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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Шри-Ланка приостановит международное авиасообщение с 18 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Коломбо на две недели приостанавливает международное авиасообщение с 18 марта, там находятся более 1,5 тыс. российских туристов, сообщает во вторник посольство Шри-Ланки в РФ.

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"С 18 марта международный аэропорт Бандаранаяке не будет принимать рейсы из-за рубежа в течение двух недель (по 31 марта). Под запрет не попадают только пассажирские рейсы на вылет из страны, грузовые и транзитные перевозки", - говорится в сообщении дипмиссии.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Шри-Ланке сейчас находятся около 1,6 тыс. российских туристов.

Как отмечает газета Colombo Gazette, решение о приостановке международных авиаперелетов было принято в понедельник президентом страны и членами национального штаба по профилактике коронавируса для борьбы с распространением заболевания.

С 14 марта власти Шри-Ланки в связи с пандемией прекратили выдачу виз иностранцам в аэропорту Коломбо.

По данным Роспотребнадзора на 17 марта, на Шри-Ланке зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом.

В 2019 году Шри-Ланку посетили 1,91 млн иностранных гостей, среди них - более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее.

Шри-Ланка

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