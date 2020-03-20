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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33

На Шри-Ланке ввели комендантский час

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки ввели комендантский час с 20 по 23 марта, при этом возможность добраться в аэропорт Коломбо сохраняется.

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"Власти Шри-Ланки вводят в стране комендантский час, который продлится с 18:00 (по местному времени) 20 марта до 06:00 23 марта. Сохраняется возможность добраться до аэропорта города Коломбо для вылета. При себе нужно иметь маршрутную квитанцию (билет) и паспорт", - сообщает посольство РФ в Коломбо.

Аэропорт Коломбо 18 марта на две недели приостановил прием международных рейсов. По состоянию на 17 марта в стране находилось около 1,6 тыс. российских туристов.

На Шри-Ланке зарегистрировано 60 случаев коронавируса.

Шри-Ланка

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