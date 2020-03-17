Всех россиян, вернувшихся из-за рубежа с симптомами ОРВИ, проверят на коронавирус

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить всех россиян с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за границы.

Как говорится в постановлении Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации во вторник, главам регионов нужно проверить на COVID-19 всех граждан, вернувшихся в течение двух недель из Европы или прибывших транзитом из европейских стран, также нужно проверить россиян, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся к врачу с симптомами простуды.

Кроме того, постановление предписывает губернаторам ограничить массовые мероприятия в регионах. Чиновники должны по возможности обеспечить переход образовательных учреждений в своих регионах на дистанционное обучение.

Губернаторы также обязаны провести разъяснительную работу с бизнесом по поводу профилактики коронавируса с тем, чтобы были ограничены зарубежные командировки, оборудование и инвентарь регулярно дезинфицировались, воздух в рабочих помещениях обеззараживался, а совещания в компаниях были переведены в заочный формат.

В понедельник, 16 марта, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ достигло 93. Голикова уточнила, что 86 случаев из 93 являются завозными, еще семь человек заболели в результате контактного распространения инфекции.

При этом 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Четверо из 93 пациентов выздоровели, отмечала вице-премьер.