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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).

Эпидемия коронавируса

"Из обнаруженных сегодня: Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был за границей; Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая (заражения коронавирусом - ИФ)", - сообщил ЦОЗ в фейсбуке.

Таким образом всего на Украине подтверждено 14 случаев COVID-19, двое заболевших скончались.

Всего вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ к настоящему времени исследовала более 640 образцов. При этом исследуются не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц.

О первой смерти на Украине от коронавируса стало известно ранее в марте. Тогда сообщалась, что скончалась 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область). Женщина умерла 13 марта, днем ранее она была госпитализирована с подтвержденным диагнозом COVID1-19.

Черновцы Украина ЦОЗ

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