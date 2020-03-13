Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Инфицированная коронавирусом 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) умерла в пятницу, 13 марта, сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Эта первая зафиксированная в стране смерть пациента с COVID-19.
Пожилая женщина была госпитализирована 12 марта с лабораторно подтвержденным COVID-19.
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.