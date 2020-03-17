В Европе не осталось стран без заразившихся коронавирусом

Черногория оставалась последней страной без выявленных случаев COVID-19

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Черногории, сообщил во вторник на пресс-конференции глава правительства страны Душко Маркович.

По его словам, речь идет о двух пациентках 1948 и 1973 годов рождения, их состояние оценивается как стабильное.

Премьер отметил, что ранее эти две женщины посещали один из регионов, затронутый эпидемией. О каком именно регионе идет речь, Маркович не уточнил.

До сегодняшнего дня Черногория оставалась последней европейской страной, где не были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

В понедельник власти страны приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Черногорию. Из-за этого больше тысячи пассажиров "Победы" не могут вернуться оттуда в Россию.