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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Посольство России на Филиппинах пожаловалось на хаос и трудности с эвакуацией

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Посольство России на Филиппинах сообщило о трудностях с организацией вывоза сограждан на родину после введения транспортных ограничений из-з коронавируса и пожаловалось на местные власти. По оценке дипломатов, в стране воцарился хаос.

"Росграждане, в стране творится полная сумятица и неразбериха. Филиппинские власти обещают содействовать нашим гражданам и не выполняют обещанное", - говорится в заявлении дипмиссии в фейсбуке.

По словам дипломатов, местные власти отменяют все обещанные ранее спецрейсы, не объясняя причин и не сообщая в посольство. "Дозвониться, достучаться до властей - нереально", - посетовала дипмиссия.

Посольство запросило Москву о предоставлении помощи и максимального содействия в перевозке граждан России на родину.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 16 марта объявил, что закроет авиасообщение со страной до 12 апреля из-за коронавируса. Всем иностранцам он дал 72 часа на отлет. В посольстве ситуацию назвали критической и заявили о высоких шансах для Россиян застрять на островах до 12 апреля.

Ранее предполагалось, что Philippine Airlines совершит последний рейс с острова Себу в Бангкок 19 марта. Туристов в Маниле власти Филиппин обещали вывезти несколькими спецбортами в среду.

Филиппины Родриго Дутерте

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