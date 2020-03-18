За границей оказалось около 100 000 организованных туристов из России

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По оценке Ростуризма, сейчас за границей находится около 100 000 организованных туристов из России. Большинство из них остаются в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и в Турции, сообщило агентство.

"Из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются планово, в соответствии с купленными билетами", - уточнили в Ростуризме.

Многие другие страны, в том числе страны Европы, ввели жесткие ограничения в транспортном сообщении, некоторые полностью закрылись.

Из стран, которые еще не закрылись, организованные туристы смогут вернуться либо по купленным билетам, либо туроператор им предложит альтернативный вариант вылета, если сможет, отметили в ведомстве.

"Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию", - сообщило ведомство.

Ранее 18 марта российское генконсульство в Стамбуле настоятельно рекомендовало туристам как можно скорее вернуться в Россию, поскольку власти Турции планируют ввести карантинные меры.

Посольство России на Филиппинах сообщило, что в стране начался хаос и неразбериха. После объявления президента Дутерте о скором введении карантина, иностранцам дали 72 часа на выезд и страны. По словам дипломатов, власти предлагают спецрейсы, затем их отменяют, не предупредив, и связаться с чиновниками невозможно.

17 марта Российский союз индустрии сообщил, что в закрывшихся странах Европы остались российские туристы, которые не могут вернуться из-за отмены авиасообщения и поездов или в связи с закрытием границ. Особенно тяжелой оказалась ситуация в Чехии.