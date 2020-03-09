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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Спецрейс вывез освобожденных с карантина иностранцев из КНДР во Владивосток

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В понедельник в аэропорту Владивостока приземлился спецрейс из КНДР с иностранными гражданами, включая дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщило агентство Associated Press.

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Согласно данным онлайн-табло, рейс Пхеньян-Владивосток авиакомпании Air Koryo приземлился в российском аэропорту в 10:49 по местному времени (3:49 мск).

Всех пассажиров спецрейса перед вылетом в международном аэропорту Пхеньяна проверили северокорейские медработники в защитных костюмах. Почти все пассажиры были в масках. О точном числе покинувших Пхеньян не говорится.

4 февраля посольство РФ в Пхеньяне сообщило, что Северная Корея ограничила въезд и выезд иностранных дипломатов из-за коронавируса. В частности, был запрещен въезд и выезд из страны дипломатов по неуважительным причинам, а перед вынужденным въездом им было предписано провести 15 дней на карантине. 13 февраля КНДР полностью запретила въезд и выезд дипломатов, а срок карантина был продлен до 30 дней. 2 марта срок карантина для иностранцев истек.

Северокорейские власти не сообщали о выявленных случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране.

КНДР Владивосток Пхеньян

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