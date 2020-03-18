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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

В Лас-Вегасе из-за коронавируса закроют все казино

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти штат Невада распорядились закрыть все игорные заведения в Лас-Вегасе с 18 марта на месяц, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Остановить работу должны не только большие казино, но и отдельно стоящие игровые автоматы. Также власти потребовали закрыть бары, кинотеатры, спортивные залы и все организации, в работе которых нет крайней необходимости. Рестораны открыты, но они не могут принимать посетителей, только продавать еду навынос.

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Соответствующее заявление сделал губернатор Невады Стив Сайсолак вечером во вторник, дав компаниям меньше суток на исполнение распоряжения.

"Люди умирают. С каждым днем, что мы откладываем закрытие, умирает десяток людей", - заявил Сайсолак.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех граждан не собираться компаниями более 10 человек, а пожилых - вообще не выходить из дома.

В США коронавирусом заразились уже 6,5 тыс. человек, 114 из них скончались.

США Лас-Вегас

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