Заразившиеся коронавирусом выявлены во всех американских штатах

Число жертв заболевания в США достигло 100

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом COVID-19 зафиксировано уже во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.

В ходе пресс-конференции губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил о первом случае заражения коронавирусом в штате.

По данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах на настоящий момент зарегистрировано 5 359 случаев заболевания и 100 летальных исходов.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (1 374 человек), за ним следуют штаты Вашингтон (914), Калифорния (509), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

В 37 штатах США закрыты государственные школы.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации, а также запретил на 30 дней въезд в Соединенные Штаты из европейских стран, входящих в Шенгенскую зону. Позднее ограничения были распространены на Великобританию и Ирландию.