Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Отельеры попросили у правительства США $150 млрд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Отели США попросили у правительства $150 млрд финансовой помощи из-за трудностей, которые они начали испытывать в условиях борьбы с коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.

Эпидемия коронавируса

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом в Белом доме руководители отраслевых групп сообщили, что им потребуется $100 млрд для сохранения рабочих мест и $50 млрд для обслуживания долгов компаний. Они предупредили, что без поддержки половина отелей в стране может закрыться до конца года.

Также в администрации обсуждают возможность предоставить еще $100 млрд смежным предприятиям, таким как компании, предоставляющие услуги по прокату автомобилей, и туристические агентства, пишет газета.

"Коронавирус уже оказал более серьезное экономическое воздействие на гостиничную индустрию, чем 11 сентября и рецессия 2008 года вместе взятые", - заявил WSJ Чип Роджерс, глава Американской ассоциации отелей и средств размещения (American Hotel and Lodging Association).

Согласно прогнозам отрасли, расходы американцев на путешествия, включая внутренние и международные авиаперелеты, сократятся на $355 млрд из-за вируса.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании попросили у правительства до $50 млрд - это более чем в три раза превышает объем помощи, полученной сектором после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. Концерн Boeing сообщил, что попросит не менее $60 млрд для поддержки всей аэрокосмической отрасли.

Boeing American Hotel and Lodging Association

Новости по теме

Новости

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,5-2,2%

Мэрия Москвы обещала рестораторам обдумать временные льготы по налогам

Карантин введен на золотом руднике "Купол" на Чукотке

Фондовые индексы США выросли во вторник на 5-6% в ожидании крупных стимулов от властей

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Белый дом намерен влить в экономику США более $1 трлн на фоне COVID-19

США ввели отсрочку по налоговым выплатам для миллионов американцев из-за COVID-19

S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году

S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');