Отельеры попросили у правительства США $150 млрд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Отели США попросили у правительства $150 млрд финансовой помощи из-за трудностей, которые они начали испытывать в условиях борьбы с коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом в Белом доме руководители отраслевых групп сообщили, что им потребуется $100 млрд для сохранения рабочих мест и $50 млрд для обслуживания долгов компаний. Они предупредили, что без поддержки половина отелей в стране может закрыться до конца года.

Также в администрации обсуждают возможность предоставить еще $100 млрд смежным предприятиям, таким как компании, предоставляющие услуги по прокату автомобилей, и туристические агентства, пишет газета.

"Коронавирус уже оказал более серьезное экономическое воздействие на гостиничную индустрию, чем 11 сентября и рецессия 2008 года вместе взятые", - заявил WSJ Чип Роджерс, глава Американской ассоциации отелей и средств размещения (American Hotel and Lodging Association).

Согласно прогнозам отрасли, расходы американцев на путешествия, включая внутренние и международные авиаперелеты, сократятся на $355 млрд из-за вируса.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании попросили у правительства до $50 млрд - это более чем в три раза превышает объем помощи, полученной сектором после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. Концерн Boeing сообщил, что попросит не менее $60 млрд для поддержки всей аэрокосмической отрасли.