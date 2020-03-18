"Роскосмос" вывезет всех своих сотрудников с космодрома Куру

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники "Роскосмоса", занятые на подготовке к пуску российской ракеты "Союз-СТ", будут вывезены в РФ из Гвианского космического центра, прекратившего пуски из-за коронавируса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Сейчас сотрудники предприятий российской ракетно-промышленной отрасли в Гвианском космическом центре проводят работы на стартовом комплексе РН "Союз СТ". После завершения всех работ все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом", - сказали в пресс-службе.

Ранее "Роскосмос" сообщал о прекращении всех пусковых программ на космодроме Куру из-за пандемии коронавируса.

Ракета-носитель "Союз-СТ" 6 марта должна была вывести на орбиту с космодрома Куру спутник Falcon Eye 2 Объединенных Арабских Эмиратов с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель, однако в понедельник Гвианский космический центр объявил о приостановке всех пусков из-за коронавируса.

Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space с оптической полезной нагрузкой от Thales Alenia Space. Его запуск ранее неоднократно переносился. Предыдущий подобный аппарат должна была вывести на орбиту ракета-носитель Vega, однако пуск 11 июля 2019 года закончился неудачей - ракета взорвалась через две минуты после старта, после чего заказчик решил провести новый пуск при помощи российской ракеты.

По данным газеты "Ведомости", спутник ОАЭ будет выполнять как военные задачи, связанные с мониторингом поверхности Земли, так и гражданские.