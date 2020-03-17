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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Deutsche Bank снизил прогноз по Brent до $25 за баррель во II-III кварталах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank снизили прогноз средней цены нефти марки Brent до $25 за баррель во втором и третьем кварталах 2020 года на ожиданиях, что нынешний нефтяной кризис может оказаться хуже, чем мировой финансовый кризис 2008 года.

Эпидемия коронавируса

Ранее они ожидали, что Brent будет стоить в этот период $53 за баррель.

Новый прогноз на четвертый квартал составляет $35 за баррель, на первое полугодие 2021 года - $40 за баррель.

Для сорта WTI прогноз на следующий год находится на уровне $52 за баррель, на 2023 год - $57 за баррель, на 2024 год - $60 за баррель.

"Даже если распространение COVID-19 будет остановлено завтра, разрушение спроса из-за пандемии уже запустило цепную реакцию, которая будет продолжаться", - говорится в сообщении банка.

Как отмечают эксперты, вероятное сокращение мирового спроса на нефть в этом году станет первым с 2009 года, сообщает Bloomberg.

Brent WTI Deutsche Bank

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