Переход американцев на работу из дома привел к дефициту ноутбуков в магазинах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Беспрецедентный рост числа людей, работающих из дома в связи с пандемией коронавируса, привел к скачку спроса на ноутбуки в США в период, когда производители столкнулись со сбоями поставок и нехваткой крайне важных компонентов.

Это обернулось дефицитом предложения в ряде магазинов электроники, пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что спрос на ноутбуки в США продолжит расти, так как все больше компаний переводят сотрудников на удаленный режим работы, сказал президент по глобальным технологическим решениям Ingram Micro Inc. Пол Бей. По его словам, то же самое касается смартфонов и вспомогательных устройств, в том числе док-станций.

Пока производство начинает восстанавливаться после первоначальных последствий вспышки коронавируса в Китае, которая негативно сказалась на ряде компаний, изготавливающих оборудование, и на их поставщиках.

HP Inc., один из крупнейших в мире производителей персональных компьютеров, сообщила, что ее "заводы постепенно возобновляют работу".

Dell Technologies Inc. ищет альтернативные источники поставок и отмечает рост числа заказов в связи с увеличением количества покупателей, работающих из дома, пишет WSJ со ссылкой на источник, близкий к компании. Тем временем Lenovo Group Ltd. сообщила о росте заказов комплектов оборудования, например, ноутбуков с наушниками и отдельным монитором.

Проблемы с поставками означают, что текущий скачок спроса необязательно принесет производителям выгоду. Microsoft в феврале понизила прогноз продаж подразделения, производящего планшеты Surface, на текущий квартал. Компания пока не пересмотрела прогноз, несмотря на рост числа людей, работающих из дома.

Между тем ритейлеры не могут быстро пополнить запасы товаров. По словам сотрудника Best Buy в Чикаго Мэтта Кеннона, которого цитирует WSJ, в его магазине практически распроданы все ноутбуки, клавиатуры и видеокабели, тогда как компьютерных мониторов и небольших телевизоров уже не осталось. "Обстановка не такая, как в Черную пятницу, но активнее, чем в обычный день", - сказал он, говоря о проходимости магазина и продажах.