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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

На фоне вируса в РФ стали покупать больше продуктов онлайн и ноутбуков

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Количество заказов продуктов питания в интернет-ритейле из-за ситуации с коронавирусом увеличилось на прошлой неделе в четыре раза, также существенно выросли продажи гаджетов и товаров для детей, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

На пресс-конференции, посвященной влиянию коронавируса в интернет-торговлю, он рассказал, что число заказов продуктов онлайн выросло в четыре раза.

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"Другие товарные категории чувствуют себя достаточно обычно, за исключением электроники и бытовой техники - здесь тоже наблюдается повышенный спрос. Например, спрос на ноутбуки увеличился в два раза, увеличился спрос на офисные аксессуары для домашней работы - гарнитуры, всевозможные гаджеты", - сказал Соколов.

Также "довольно динамично сейчас повышается спрос на товары для детей, в основном детское питание и подгузники", добавил он.

По словам эксперта, в целом в настоящее время "ажиотажная паника" не наблюдается.

АКИТ

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