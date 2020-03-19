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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Число инфицированных коронавирусом превысило 206 тыс. человек

Жертв уже более 8,7 тыс.

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 02:00 по московскому времени четверга в мире насчитывалось 206226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8764, поправились более 82 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся - на 882.

В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3237 человек, зарегистрировано 80894 случаев заболевания.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35713 человек.

В Иране зафиксировано 17631 случаев заболевания (скончались 1135), Испании - 13716 (558), Франции - 9134 (264), Южной Корее - 8413 (84), Германии - 8198 (24), США - 5712 (103), Великобритании - 2626 (104), Швейцарии - 2269 (19), Нидерландах - 2051 (58), Австрии - 1646 (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1572 (36), Норвегии - 1308 (три), Швеции - 1279 (три), Бельгии - 1243 (10), Дании - 1057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Как сообщалось ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

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