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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Все зарегистрированные в Китае случаи за сутки оказались у людей, прибывших из-за рубежа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР.

Из них в Пекине выявлен 21 больной, Шанхае - два, провинции Гуандун - девять, по одному - в провинциях Хэйлунцзян (граничит с Россией) и Чжэцзян. Всего насчитывается 189 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране скончались восемь человек, все случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции - провинции Хубэй.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,245 тыс. человек, зарегистрировано 80,928 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,130 тыс. заболели 67,8 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 7,2 тыс. человек, состояние 2,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 70,4 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 307 случаев заболевания: в Гонконге - 192 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 15, на Тайване - 100 (один случай смерти).

На состоявшемся накануне под председательством главы государства Си Цзиньпина заседании постоянного комитета (ПК) политбюро ЦК Компартии Китая было подчеркнуто, что, несмотря на очевидные успехи в деле преодоления последствий эпидемии, ситуация внутри страны и за рубежом продолжает оказывать негативное влияние на китайскую экономику.

"Было отмечено, что под влиянием многих факторов внутри страны и за рубежом давление на нашу экономику продолжает нарастать", - отмечалось на заседании.

В связи с этим необходимо сконцентрироваться на ускорении формирования экономического и социального порядка, активно и упорядоченно продвигать восстановление предприятий и учреждений, "стремиться свести ущерб, причиненный коронавирусом, к минимуму", подчеркнул ПК политбюро ЦК КПК.

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