В США насчитали более 8500 больных коронавирусом

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Количество заболевших новым коронавирусом в США превышает 8,5 тысяч, на настоящий момент известно о 145 летальных исходах.

По данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается 8525 случаев заражения во всех 50 штатах и округе Колумбия, передает телеканал CNN.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (2914 человек), за ним следуют штаты Вашингтон (1187), Калифорния (722) и Нью-Джерси (427).

По меньшей мере 145 человек скончались, преимущественно в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния.