Лукашенко назвал психозом ситуацию с пандемией коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал объявленную ВОЗ пандемию коронавируса COVID-19 психозом и выразил мнение, что люди больше пострадают от паники, чем от самого вируса.

"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило", - заявили Лукашенко, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране. Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом "кому-то будет на руку, а кому-то и во вред". "Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", - отметил он.

"Глупость несусветная": Лукашенко раскритиковал решение России о закрытии границ

Кроме того, Лукашенко раскритиковал решение ряда стран, в том числе России, закрыть границы в связи с пандемией COVID-19.

"Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ", - заявил белорусский лидер.

По словам главы государства то, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19, для Белоруссии не имеет никакого значения, поскольку в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом.

"На карте не осталось практически ни одной страны, где бы ни поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек (скончался от коронавируса - ИФ), а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - добавил он.

В Белоруссии по состоянию на 18 марта был зафиксирован 51 случай инфицирования COVID-19.