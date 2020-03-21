Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии выросло до 76 человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии число инфицированных новым коронавирусом увеличилось с 69 до 76 человек, следует из данных, опубликованных в субботу министерством здравоохранения страны.

"На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели", - рассказали в Минздраве.

В сообщении ведомства отмечается, что в Белоруссии с 23 января была организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все это время проведено уже более 20 тыс. тестов.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Минск начал эвакуацию граждан Белоруссии из России на фоне коронавируса.