Столтенберг назвал непростой задачей защиту военных НАТО от коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в четверг признал, что защита военных альянса от коронавируса - это довольно сложная задача в условиях жизни в казармах.

"Однако дисциплина и привычка действовать согласно установленным правилам позволяет легче имплементировать такие меры (по профилактике COVID-19 - ИФ), как социальное дистанцирование, мытье рук", - сказал он, выступая в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что силы альянса "сохраняют боеготовность, проведение операций продолжается. Он также рассказал, что Североатлантический альянс следует предписаниям ВОЗ по борьбе с коронавирусом и готов в случае необходимости принять дополнительные меры.

"Мы начали применять меры еще в январе, когда услышали о первых случаях распространения коронавируса", - заявил генсек НАТО. По его словам, в штаб-квартире альянса принимаются меры согласно рекомендациям ВОЗ.

Столтенберг отметил, что НАТО резко сократила количество проводимых встреч и посещений штаб-квартиры, проводятся постоянные проверки здоровья сотрудников. Он подчеркнул, что в альянсе внимательно следят за ситуацией с новой инфекцией.

Ранее в марте стало известно, что сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после отпуска, проведенного на севере Италии.