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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пресс-служба НАТО сообщила в понедельник о случае заражения коронавирусом COVID-19 одного из сотрудников аппарата организации.

Эпидемия коронавируса

Сотрудник вернулся в Брюссель из отпуска на севере Италии, почувствовал себя плохо в конце минувшей недели и был обследован из-за появления симптомов вируса, в том числе высокой температуры, говорится в коммюнике.

"В настоящее время сотрудник находится у себя дома в изоляции. Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать", - говорится в сообщении пресс-службы.

Все сотрудники штаб-квартиры НАТО были проинформированы о подтвержденном случае заражения коронавирусом. Ведомство напоминает, что для обеспечения безопасности персонала и посетителей в штаб-квартире Североатлантического альянса уже были приняты превентивные меры на основе указаний ВОЗ, чтобы снизить риск дальнейшего распространения инфекции.

Среди этих мер - временная приостановка служебных поездок некоторых сотрудников, рекомендации сотрудникам работать из дома и временная приостановка групповых посещений штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Мы поддерживаем тесные контакты с бельгийскими властями. У НАТО имеются надежные меры и планы по непрерывности деятельности, обеспечивающие продолжение нашей основной работы", - подчеркивают в организации.

НАТО

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