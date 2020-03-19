Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму

Бывший президент США Барак Обама Фото: Reuters

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин, владелец кейтеринговой компании "Конкорд" потребовал от генпрокурора США Уильяма Барра возбудить уголовные дела в отношении экс-президента Барака Обамы, руководителей Минюста США, парламентариев и дипломатов за незаконное преследование его компании. Об этом говорится в обращении предпринимателя.

"Настоящим письмом требую возбудить уголовные дела в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший Президент США Барак Обама, высшие должностные лица Министерства юстиции США, члены Конгресса и Сената, а также бывшие и действующие сотрудники Государственного департамента США", - заявил бизнесмен.

По его мнению, они "вступив в сговор, своими неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела" против "Конкорда", чтобы опорочить компанию, его лично и Российскую Федерацию.

16 марта суд округа Колумбия по предложению Минюста США снял обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" из опасений, что в суде могут быть оглашены секретные данные об источниках спецслужб и методах расследования.

В ходатайстве обвинения говорилось, что "Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляют и предотвращают иностранное вмешательство в выборы".

Представитель Минюста США указал, что вместо попыток защищать себя "Конкорд" использовал судебный процесс, чтобы получать от прокуроров конфиденциальную информацию, которую можно было бы использовать для организации информационной кампании против США.

Пригожин заявил, что это решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против "Конкорда" являлись ложными. Он пообещал выдвинуть от имени компании иск против США на $50 млрд.

Минюст США в феврале 2018 года выдвинул обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года трем компаниям - Агентству интернет-исследований (так называемая "фабрика троллей", "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также связанной с ним "Конкорд кейтеринг". Кроме того обвинения были выдвинуты в адрес 13 россиян. Тогдашний спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в организации кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период предвыборной кампании в США.

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