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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Пригожин подаст иск на $50 млрд за незаконное преследование "Конкорда" в США

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Конкорд" будет добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец ГК "Конкорд" Евгений Пригожин.

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"16 марта в 18:00 правительство США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, подало ходатайство о снятии обвинений с "Конкорда" и прекращении уголовного дела. А это значит, что утверждения "Пригожин вмешивался в выборы президента США", "Конкорд" вмешивался в выборы президента США", "Россия вмешивалась в выборы президента США" являются ложью и вымыслом", - говорится в заявлении бизнесмена.

Он подчеркнул, что "на этом судебное разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено".

"В настоящий момент готовится иск "Конкорд против США" за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов",- говорится в заявлении Пригожина.

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Конкорд

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