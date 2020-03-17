Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" из-за опасений, что в рамках судебного разбирательства она получат доступ к "чувствительной" информации об источниках и методах расследования, пишет издание The New York Times.

Газета сообщает, что американское министерство юстиции в понедельник "приняло решение снять обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой вменялось организация финансирования схем вмешательства в американские выборы 2016 года".

По словам высокопоставленного представителя Минюста, "вместо того, чтобы пытаться защитить себя, "Конкорд" использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству (с США - ИФ)".

""Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы", - сообщается в прокурорском ходатайстве, направленном в суд в понедельник.

Газета отмечает, что прокуроры побоялись, что "Конкорд" может опубликовать "данные о правительственных источниках и методах расследования" и другие "чувствительные секреты" в интернете.

В связи с этим прокуроры порекомендовали минюсту США снять обвинения, чтобы "обеспечить интересы национальной безопасности и не допустить, чтобы РФ использовала чувствительную информацию американских правоохранительных органах как оружие", сообщает издание.

Кроме того, по информации The New York Times, прокуроры "усомнились в преимуществах вынесения обвинительного вердикта против компании, которая не понесла бы реального наказания в США".

Представитель минюста уточнили, что прокуроры по-прежнему добиваются признания виновными других 13 российских граждан и компании "Агентство интернет-исследований".

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.