Британские власти попросили вышедших на пенсию медиков вернуться на работу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Британии обратилось с просьбой к 65 тыс. медицинских работников, вышедших на пенсию, вернуться на работу и помочь бороться с последствиями распространения коронавируса, сообщает в пятницу BBC News.

Глава Минздрава Мэттью Хэнкок выразил надежду на то, что среди 50 тыс. бывших медсестер и 15 тыс. врачей-пенсионеров "тысячи откликнутся на просьбу".

Также в Великобритании к лечению зараженных коронавирусом привлекут волонтеров, в течение нескольких недель они пройдут специальный подготовительный курс. Кроме того, на борьбу с инфекцией отправят студентов последних курсов медицинских вузов.

В Британии выявили более 3,2 тыс. зараженных COVID-19, 144 человека скончались.