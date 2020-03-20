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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Британские власти попросили вышедших на пенсию медиков вернуться на работу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Британии обратилось с просьбой к 65 тыс. медицинских работников, вышедших на пенсию, вернуться на работу и помочь бороться с последствиями распространения коронавируса, сообщает в пятницу BBC News.

Глава Минздрава Мэттью Хэнкок выразил надежду на то, что среди 50 тыс. бывших медсестер и 15 тыс. врачей-пенсионеров "тысячи откликнутся на просьбу".

Также в Великобритании к лечению зараженных коронавирусом привлекут волонтеров, в течение нескольких недель они пройдут специальный подготовительный курс. Кроме того, на борьбу с инфекцией отправят студентов последних курсов медицинских вузов.

В Британии выявили более 3,2 тыс. зараженных COVID-19, 144 человека скончались.

Великобритания

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